Такие результаты повлияли на смену кадров в структуре вице-чемпиона Украины. Клуб покинул главный тренер Александр Кучер и спортивный директор Евгений Красников.

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Красников и Кучер никогда не вызывали доверия у почетного президента Днепра-1

Последние результаты Днепра-1 прокомментировал почетный президент клуба Юрий Береза. Он провел долгое время на передовой, а сейчас вернулся к делам родного клуба. В откровенном интервью он рассказал все, что думает о дуэте из Харькова, который работал в Днепре-1, особенно не подбирая слов:

"К сожалению, Андрей Анатольевич Русол ошибся в выборе тренерского штаба. Будем разбираться, почему так получилось. Я абсолютно доверяю Русолу, но выбор Кучера и Красникова был связан только с тем, что они привели с собой футболистов Металлиста, а Днепру-1 тогда очень не хватало игроков.

Кучера и Красникова никто не приглашал, они пришли сами, пообещав привести с собой игроков. Была полная безысходность перед неполной безысходностью. Вроде бы они и спасли тогда Днепр-1, но нам пришлось играть по их правилам".

Юрий Береза отметил, что изначально не верил в Александра Кучера и Евгения Красникова. Но на момент приема их на работу он со своим сыном Максимом ушел на фронт и фактически отстранился от принятия решений в Днепре-1. По мнению почетного президента Днепра-1 клубу удалось провести успешный сезон на багаже работы, которую выполнил предыдущий тренер.

"Кучер завоевал с Днепром-1 серебро только благодаря багажу Йовичевича, который он заложил, хотя у меня и неоднозначное отношение к Игорю после его ухода в Шахтер. Кучер просто подтянул футболистов и расставил их на нужные места. Именно благодаря наработкам Йовичевича Кучер и выскочил из Днепром-1 на второе место – это правда.

После проигрыша АЕК Ларнака в прошлом сезоне я пытался поговорить с Кучером, но мне показалось, что этот молодой человек какой-то неадекватный. У меня со всеми тренерами было абсолютное понимание и контакт, но не с ним. Я задавал ему футбольные вопросы, а в ответ он нес какую-то чушь", – заявил Юрий Береза

По словам почетного президента днепрян, после этого он перестал общаться с тренером, а все коммуникации вел через игроков и Андрея Русола, к которому несколько раз обращался, чтобы тот уволил действующего на тот момент тренера. Однако исполнительный директор Днепра-1 становился на защиту Кучера и заявлял, что у того есть контракт, который нужно соблюдать.

Как оказалось, Кучер – это не тренер, а футбольное несчастье. Пара Кучер – Красников – основные виновники вылета Днепра-1 из еврокубков. Я не верю в их тандем. Они люди совсем другого направления. Это обложение футболистов налогами или играют только те игроки, агенты которых находятся в орбите Красникова. Это металлическое несчастье имени Ярославского. У Красникова может быть успех только в команде, где есть миллиарды. А во всех остальных клубах будет просто дурилово. Красников – это игрок больших денег, но рано или поздно это закончится,

– подытожил деятельность бывших работников клуба Береза.

По мнению почетного президента Днепра-1, отставка Кучера стала логичным и правильным решением, которое нужно было принять раньше хотя бы на 2-3 матча, тогда днепряне сыграли бы по меньшей мере в Лиге конференций. Юрий сообщил, что вернулся к операцтонной деятельности клуба и видит перспективы в проекте Днепра-1, который по его инициативе был создан в 2015 году и постоянно развивался.

"Отставка Кучера? Я давно ждал его отставку и выдохнул с облегчением, когда она состоялась. Если бы Кучер ушел хотя бы на две-три игры раньше, то как минимум Спартак (Трнаву) мы бы прошли. Сейчас я вернулся в Днепр-1, команда во многих аспектах разобрана, но перспективы у нас появились, потому что мы наконец-то освободились от этого несчастья", – сказал Береза.

Отметим. После отставки Кучера Днепр-1 остается без постоянного главного тренера. В настоящее время исполняющим обязанности является Валерий Городов. Сообщалось о переговорах с бывшим тренером Твенте Гонсало Гарсия-Гарсия, но после обстрела Днепра испанский специалист отказался возглавлять команду.

В настоящее время Днепр-1 занимает 13-е место в УПЛ, которое является зоной переходных матчей за право сохранить прописку в элите украинского футбола. Следующий матч команда сыграет 17 сентября против Колоса.