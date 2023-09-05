Юрій Береза зауважив, Олександра Кучера та Євгена Краснікова ніхто не запрошував, вони прийшли самі, пообіцявши привести із собою гравців. Адже на той момент Дніпру-1 критично не вистачало кадрового потенціалу.

До теми Неадекватний та некомпетентний: почесний президент Дніпра-1 охарактеризував Кучера та Краснікова

Довбик не погоджується зі словами президента

Президент Дніпра-1 не сильно підбирав слова, коли говорив про роботу Кучера та Краснікова у Дніпро-1. Береза назвав їх прихід помилкою Андрія Русола, який на той час керував клубом, хоча Береза сам не вірив у професіоналізм цих двох спеціалістів.

Після цих слів президента з'явились коментарі чинних та колишніх футболістів віцечемпіона УПЛ-2022/2023. Олексій Гуцуляк, Едуард Сарапій та Артем Довбик стали на захист Краснікова та Кучера. Вони тепло відгукнулись про роботу пліч-о-пліч із цими фахівцями у непростий для українського футболу час.

"Я – не єдиний гравець, хто прогресував під керівництвом Кучера"

Довбик розповів, що саме Красніков став головний ініціатором його переходу у Дніпро. Адже вже раніше функціонер повірив у нього, побачив перспективу, коли запрошував його із Черкас у Металіст.

Також новачок Жирони тепло відгукнувся про роботу під керівництвом Кучера, якого він вважає гарним тренером. Артем розповів про свій прогрес під керівництвом Кучера та впевнений, що він не є єдиним футболістом Дніпра-1, який прогресував саме за період керівництва цього наставника.

Тепер щодо Олександра Кучера. Я мав можливість попрацювати в Дніпрі-1 з різними за стилем, баченням футболу, системою роботи тренерами. Кучер – хороший фахівець, який багато дав і команді, і мені особисто. Завдяки роботі з Олександром Миколайовичем і його штабом я побив власний рекорд результативності та привернув увагу закордонних клубів. Я чув багато хороших відгуків про те, як грав Дніпро-1. І я – не єдиний гравець, хто прогресував під керівництвом Кучера, вважаю, багато футболістів Дніпра-1 зараз варті уваги,

– відповів нападник.

До слова. Після відходу Кучера команду очолює Валерій Городов, який виконує обов'язки головного тренера, поки клуб продовжує пошуки нового наставника.

"Вони – основні винуватці того, що Дніпро-1 вийшов у єврокубки"

Також Довбик прокоментував й слова Берези, який заявив, що саме Кучеров і Красніков є головними винуватцями вильоту Дніпра-1 із єврокубків. З чим взагалі не погодився Артем.

Футболіст навпаки назвав обох – основними винуватцями, що клуб взагалі вийшов у єврокубки. Адже Дніпро-1 опинився у складній ситуації на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Через це з команди пішло багато гравців

"Щоб швидко зібрати оновлену команду та компенсувати втрати, вони вдвох багато зробили. Ми ж це бачили, ми розуміли, що для нашої команди означали ті ж Джурасек, Ігнатенко, Чуже, Дубінчак, Кожокару. Вони пішли, замінити їх швидко було досягненням. Вважаю, Красніков і Кучер привели дуже якісних футболістів – Бланко, Амаш і Пеглоу. Навпаки, для нас було дивно, що такі гравці погодилися приїхати грати в Україну під час війни", – запевнив Довбик.

Відзначимо! Кучер керував дніпрянами з кінця липня 2022-го по 20 серпня 2023-го. Команда під його керівництвом провели 47 матчів та дійшла до срібних нагород УПЛ-2022/2023.

Артем зізнався, що саме Красніков зіграв ключову роль у тому, що він перепідписав контракт із Дніпром-1. Саме цей функціонер пообіцяв футболісту допомогти закінчити сезон із гарними результатами, покращити його профайл та згодом перейти в одну з п'ятірки найкращих ліг Європи. Своє слово Красніков дотримав.

Я став найкращим бомбардиром чемпіонату України, отримав контракт у Ла Лізі. Весь цей час зі сторони Краснікова та Кучера була тільки підтримка – хороші поради, допомога в підготовці та розборі гри,

– додав форвард Жирони.

Нагадаємо, що багато чуток крутилось навколо можливого відходу Довбика із Дніпра-1. Однак на початку червня 2023 року з'явилась несподівана інформація – Артем продовжив співпрацю з дніпрянами. Ще тоді такий вчинок футболіста розуміли, як його подяку до клубу, який дав йому поштовх для великої кар'єри.