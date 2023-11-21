26-летний нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал ничью с национальной командой Италии (0:0) в решающем поединке квалификации чемпионата Европы 2024. "Сине-желтым" была необходима исключительно победа, но одержать ее, к сожалению, не удалось.

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Довбик: До встречи в марте

"Еще не все потеряно в борьбе за путевку на чемпионат Европы 2024. Вчерашняя игра показала, что противостояние даже с действующим чемпионом возможно благодаря сильному желанию и вере в команду".

До встречи в марте. Слава Украине!" – написал Довбик на своей странице в Инстаграм.

Добавим, что в марте 2024 года сборная Украины сыграет в плей-офф квалификации Евро-2024. В четверг, 23 ноября, команда Сергея Реброва узнает своего соперника в стыковых матчах.

Напомним, поединок Украина – Италия запомнился также неприятным эпизодом в компенсированное ко второму тайма время, когда Михаил Мудрик после контакта с защитником итальянцев упал в штрафной соперника. Однако рефери не назначил пенальти, поскольку не увидел нарушения правил в данном эпизоде.