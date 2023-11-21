26-річний нападник збірної України Артем Довбик прокоментував нічию з національною командою Італії (0:0) у вирішальному поєдинку кваліфікації чемпіонату Європи 2024. "Синьо-жовтим" була необхідна виключно перемога, але здобути її, на жаль, не вдалося.
Читайте також: "Випадковий" збіг: іспанський арбітр ВАР двічі не побачив пенальті у вирішальних матчах України
Довбик: До зустрічі в березні
"Ще не все втрачено в боротьбі за путівку на чемпіонат Європи 2024. Учорашня гра показала, що протистояння навіть із чинним чемпіоном можливе завдяки сильному бажанню та вірі в команду.
До зустрічі в березні. Слава Україні!" – написав Довбик на своїй сторінці в Інстаграмі.
Нагадаємо, поєдинок Україна – Італія запам'ятався також неприємним епізодом у компенсований до другого тайму час, коли Михайло Мудрик після контакту із захисником італійців упав у штрафному майданчику суперника. Однак рефері не призначив пенальті, оскільки не побачив порушення правил у даному епізоді.