Довбик может перебраться в АПЛ, чтобы сформировать украинский дуэт

Украинский форвард, выступающий за Жирону, Артем Довбык заинтересовал ряд именитых европейских клубов. В СМИ отмечают, что он может перебраться в АПЛ.

В Челси уже давно проявляют интерес к Довбыку и попытаются приобрести его летом. В трансфере украинца лондонский клуб видит возможность усилить проблемную позицию форварда.

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Кто активно интересуется Довбыком

Трансферная стоимость Довбыка оценивается в 45 миллионов, и Челси готов заплатить Жироне эту сумму. Артем может присоединиться к своему одноклубнику по сборной Украины Михаилу Мудрику, что поможет ему с адаптацией.

Главное о заинтересованности к украинскому форварду

Отметим, что слухи о переходе Довбыка появляются уже не впервые. В конце 2023 года сообщалось, что "пенсионеры" внесли украинского нападающего на первое место в трансферном списке.

Там считают, что Довбик станет идеальным усилением атаки и создаст конкуренцию Николасу Джексону.

Довбик вызывает восхищение у Челси не только из-за своей результативности, но и мощных физических данных.

Однако впоследствии сообщили, что украинец не заинтересован в переезде в Лондон. Основной причиной такого решения называется то, что Довбик хотел бы попробовать свои силы в Лиге чемпионов, а с Жироной квалифицироваться в главный еврокубок сейчас гораздо больше шансов, чем с Челси.

. В нынешнем сезоне Довбык сыграл за Жирону 28 матчей во всех турнирах. Этого Довбыку хватило, чтобы забить 14 голов и отдать 7 результативных передач.