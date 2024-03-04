3 марта команда Мичела Санчеса потерпела неожиданное минимальное поражение на выезде от Мальорки. Хосе Мануэль Копете стал автором единственного и победного гола в поединке в рамках 27-го тура испанской Ла Лиги-2023/2024.

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В Испании раскритиковали украинцев

Украинцы Виктор Цыганкова и Артем Довбык вышли в стартовом составе "красно-белых". Но не помогли команде избежать поражения, хотя провели на поле полный поединок.

Интересно! Именно Мальорку Жирона не смогла пройти в четвертьфинале Кубка Короля, который состоялся еще 24 января 2024 года. И встреча закончилась со счетом 3:2.

Жирона третий раз подряд проигрывает на поле соперника в этом сезоне. До этого были поражения от Реала (4:0) и Атлетик Бильбао (3:2).

В Испании взялись критиковать игру украинских легионеров. Довбыку упрекнули в активности борьбы и заметили, что Артему мало что удается в последних матчах Жироны. Также досталось и Цыганкову. Местное издание заявило, что Виктор провел неубедительную игру, а лучше него на фланге сыграл бразилец Ян Коуту.

Хотя фанаты Жироны не согласны с таким мнением издания. Они встали на защиту Довбика.

До Довбыка не часто доходил мяч, но он мог быть более активным в борьбе за него, ему очень тяжело в последних матчах. Цыганков продемонстрировал неубедительную игру на правом фланге, где более активным выглядел Ян Коуту, когда же Виктор смещался в центр – то его сразу же накрывали соперники,

– говорится в издании.

Для Цыганкова матч против Мальорки стал 25-м в текущем сезоне-2023/2024 (6 голов и 3 ассиста), а для Довбыка – 29-м (15 мячей и 7 голевых передач).

После поражения Жирона отпустила Реал, который идет лидером Ла Лиги, еще на один балл. Теперь отставание от первого места составляет 7 очков – 66 против 59-ти у команды Мичела.

К слову. 9 марта Жирона попытается реабилитироваться перед собственными болельщиками. В этот день команда Мичела примет Осасуну. Начало в 22:00 по киевскому времени.