В Челси уже давно проявляют интерес к Довбыку и попытаются приобрести его летом. В трансфере украинца лондонский клуб видит возможность усилить проблемную позицию форварда.

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Кто активно интересуется Довбыком

Трансферная стоимость Довбыка оценивается в 45 миллионов, и Челси готов заплатить Жироне эту сумму. Артем может присоединиться к своему одноклубнику по сборной Украины Михаилу Мудрику, что поможет ему с адаптацией.

К слову. В нынешнем сезоне Довбык сыграл за Жирону 28 матчей во всех турнирах. Этого Довбыку хватило, чтобы забить 14 голов и отдать 7 результативных передач.

Главное о заинтересованности к украинскому форварду