В Челси уже давно проявляют интерес к Довбыку и попытаются приобрести его летом. В трансфере украинца лондонский клуб видит возможность усилить проблемную позицию форварда.
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Кто активно интересуется Довбыком
Трансферная стоимость Довбыка оценивается в 45 миллионов, и Челси готов заплатить Жироне эту сумму. Артем может присоединиться к своему одноклубнику по сборной Украины Михаилу Мудрику, что поможет ему с адаптацией.
Главное о заинтересованности к украинскому форварду
- Отметим, что слухи о переходе Довбыка появляются уже не впервые. В конце 2023 года сообщалось, что "пенсионеры" внесли украинского нападающего на первое место в трансферном списке.
- Там считают, что Довбик станет идеальным усилением атаки и создаст конкуренцию Николасу Джексону.
- Довбик вызывает восхищение у Челси не только из-за своей результативности, но и мощных физических данных.
- Однако впоследствии сообщили, что украинец не заинтересован в переезде в Лондон. Основной причиной такого решения называется то, что Довбик хотел бы попробовать свои силы в Лиге чемпионов, а с Жироной квалифицироваться в главный еврокубок сейчас гораздо больше шансов, чем с Челси.