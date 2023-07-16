Довбик пользуется спросом: у клуба Цыганкова появился конкурент на подписание форварда

Лучший бомбардир УПЛ последних двух сезонов заинтересовал еще одного представителя с топового чемпионата. Однако трансферная стоимость может помешать переходу.

Форвард Днепра-1 Артем Довбик вошел в сферу интересов клуба Серии А. Салернитана ищет опцию усиления линии атаки и украинец является одним из приоритетных кандидатов.

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Продление контракта с вице-чемпионом УПЛ может стать преградой для трансфера

Салернитана не готова заплатить за украинца сумму, которую хочет получить Днепр-1 (ориентировочно 15 миллионов евро), однако рассматривает вариант аренды с правом выкупа.

С такой же проблемой компенсации за трансфер пытается что-то решить и главный перетендент на футболиста – испанская Жирона, за которую играет Виктор Цыганков. Клуб украинца надеется привлечь средства через владельцев Манчестер Сити, косвенно владеющих и каталонцами.

Такие трудности у клубов возникают из-за продление контракта Довбика с Днепром-1 до лета 2025 года, что автоматически повысило его трансферную стоимость. Предыдущее соглашение действовало до конца текущего года и уже с 1 июля он мог подписывать предварительный контракт с любым клубом мира без разрешения вице-чемпиона УПЛ.

Чем Артем Довбик привлек внимание к себе клубов с топовых чемпионатов