Форвард Дніпра-1 Артем Довбик увійшов до сфери інтересів клубу Серії А. Салернітана шукає опцію посилення лінії атаки й українець є одним із пріоритетних кандидатів.

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Продовження контракту з віцечемпіоном УПЛ може стати перепоною для трансферу

Салернітана не готова заплатити за українця суму, яку хоче отримати Дніпро-1 (орієнтовно 15 мільйонів євро), проте розглядає варіант із орендою з правом викупу.

З такою ж проблемою щодо компенсації за трансфер намагається щось вирішити і головний перетендент на футболіста – іспанська Жирона, за яку грає Віктор Циганков. Клуб українця сподівається залучити кошти через власників Манчестер Сіті, які опосередковано володіють і каталонцями.

Такі труднощі у клубів виникають через продовження контракту Довбика з Дніпром-1 до літа 2025 року, що автоматично підвищило його трансферну вартість. Попередня угода діяла до кінця поточного року та вже з 1 липня він міг підписувати попередній контракт із будь-яким клубом світу без дозволу віцечемпіона УПЛ.

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