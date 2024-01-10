В Жироне устроили "коридор" для Довбика, чтобы поздравить с признанием в Ла Лиге: веселое видео

Жирона начала подготовку к ближайшему матчу против Альмерии, который состоится в рамках 20 тура Ла Лиги. Перед одной из тренировок Артем Довбик получил поздравление от команды.

Футболисты Жироны создали праздничный коридор, по которому должен был пробежаться Артем Довбик, как это делают игроки, отмечающие свой день рождения или приход в новую команду. Таким образом одноклубники поздравили украинского форварда с очередным признанием в Испании.

К теме Заслуженная награда: Довбика признали лучшим игроком декабря в Ла Лиге

Тепло поздравили в команде

Довбик был признан лучшим игроком Ла Лиги в декабре. Артем опередил форварда Атлетика Иньяки Уильямса, вингера мадридского Реала Родриго, нападающего Хетафе Борху Майораля и вратаря Лас-Пальмаса Альваро Валлеса.

Жирона поздравила Довбика с признанием в Ла Лиге: смотрите видео

Довбик вообще по-новому раскрылся в Жироне, где стал не только одним из ведущих игроков, но и самым лучшим бомбардиром текущего сезона-2023/2024. В 22 сыгранных матчах Артем наколотил 12 голов и отдал 7 ассистов. И это при том, что украинец перебрался в Испанию только в августе 2023 года, но сразу стал "своим" в новой команде.

Нападающий прекрасно взаимодействует не только с земляком Виктором Цыганковым, который наконец-то вернулся в общую группу после травмы, а с другими одноклубниками.

Уже 14 января подопечные Мичела Санчеса будут гостить на поле Альмерии в рамках 20 тура Ла Лиги-2023/2024. Жирони нужно побеждать, чтобы не сделать подарок идущему лидером чемпионата Реалу, имея в своем активе тоже 48 баллов. Начало встречи в 15:00 (по киевскому времени).