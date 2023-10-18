Именно так было в матче Жирона – Реал, когда Довбик вышел в старте, не забил, а его команда разгромно проиграла дома 0:3. Артем вспомнил этот поединок и рассказал, почему ему не удалось расстроить голкипера мадридского соперника.

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Довбик: Реал – такая команда, что если ты не реализуешь против нее свои моменты, тебя накажут за это

Украинский нападающий заверил, что Реал такая команда, как не прощает ошибки соперника. В матчах против "сливочных" всегда действует футбольное правило: "Не забиваешь ты – забивают тебе". Именно так и произошло в поединке 8-го тура испанской Ла Лиги в текущем сезоне-2023/2024.

Реал – такая команда, что если ты не реализуешь против нее свои моменты, тебя накажут за это. У нас было два очень хороших момента в начале игры, мы, к сожалению, их не реализовали. У Реала класс игроков такой, что они не дают возможности повторить такие же моменты на футбольном поле. Да, класс игроков Реала очень высок. Если ты не реализуешь, то они обязательно накажут тебя, что с нами и произошло,

– рассказал Довбык.

Также Артем не стал скрывать, что согласился бы по приглашению Реала, если бы оно было.

Тем более что нападающий Жироны держит связь с голкипером мадридцев Андреем Луниным, который продолжает "греть" скамейку запасных. Довбик рассказал, что пообщались после лобового матча.

Да, поговорили. Он сказал, что Жирона показывает симпатичный футбол и что им было бы тяжело, если бы мы реализовали хотя бы один момент. Поговорили немного и все, на том закончилось,

– ответил Артем.

Отметим, что Довбик перешел в Жирону 6 августа 2023, подписав контракт до конца июня 2028-го. В футболке "красно-белых" он провел уже 9 поединков, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Что касается Лунина, то вполне возможно, что этот сезон будет последним для Андрея в футболке Реала. У голкипера заканчивается контракт с мадридским клубом. В текущем сезоне украинец дважды защищал владения "Королевского клуба". После чего в команду пришел арендованный у Челси Кепа и занял место в воротах испанского гранда. Лунин снова стал вторым вратарем Реала.

К слову. Реал – лидер после 9 туров Ла Лиги, набрав 24 балла. Лишь на два очка меньше у Жироны, которая неожиданно идет второй. В рамках 10-го тура "сливочные" сыграют на выезде против Севильи (21 октября), а "красно-белые" будут принимать Альмерию (22 октября).