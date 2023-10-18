Саме так було у матчі Жирона – Реал, коли Довбик вийшов у старті, не забив, а його команда розгромно програла вдома 0:3. Артем пригадав той поєдинок та розповів, чому йому не вдалось засмутити голкіпера мадридського суперника.

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Довбик: Реал – така команда, що якщо ти не реалізуєш проти неї свої моменти, то тебе покарають за це

Український нападник запевнив, що Реал така команда, як не прощає помилок суперника. У матчах проти "вершкових" завжди діє футбольне правило: "Не забиваєш ти – забивають тобі". Саме так і сталось у поєдинку 8-го туру іспанської Ла Ліги поточного сезону-2023/2024.

Реал – така команда, що якщо ти не реалізуєш проти неї свої моменти, то тебе покарають за це. У нас було два дуже гарні моменти на початку гри, ми, на жаль, їх не реалізували. У Реала клас гравців такий, що вони не дають змоги повторити такі ж моменти на футбольному полі. Так, клас гравців Реала дуже високий. Якщо ти не реалізовуєш, то вони обов’язково покарають тебе, що з нами і сталося,

– розповів Довбик.

Також Артем не став приховувати, що погодився б на запрошення Реала, якщо воно було б.

Тим паче, що нападник Жирони тримає зв'язок із голкіпером мадридців Андрієм Луніним, який продовжує "гріти" лаву запасних. Довбик розповів, про що поспілкувались після лобового матчу.

Так, поговорили. Він сказав, що Жирона показує симпатичний футбол і що їм було б тяжко, якби ми реалізували хоча б один свій момент. Поговорили трішки і все, на тому закінчилось,

– відповів Артем.

Відзначимо, що Довбик перейшов у Жирону 6 серпня 2023 року, підписавши контракт до кінця червня 2028-го. У футболці "червоно-білих" він провів вже 9 поєдинків, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти.

Щодо Луніна, то цілком ймовірно, що цей сезон буде останнім для Андрія у футболці Реала. У голкіпера спливає контракт із мадридським клубом. У поточному сезоні українець двічі захищав володіння "Королівського клубу". Після чого у команду прийшов орендований у Челсі Кепа та зайняв місце у воротах іспанського гранда. Лунін знову став другим воротарем Реала.

До слова. Реал – лідер після 9-ти турів Ла Ліги, набравши 24 бали. Лише на два очки менше у Жирони, яка доволі несподівано йде другою. У рамках 10-го туру "вершкові" зіграють на виїзді проти Севільї (21 жовтня), а "червоно-білі" прийматимуть Альмерію (22 жовтня).