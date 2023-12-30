Эксигровщик Динамо и сборной Украины Артем Милевский нашел себя в новой роли. Уроженец Беларуси начал делать футбольные стримы на ресурсе Twitch.

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Милевский отстаивает русский язык

Сегодня, 30 декабря, Артём провел первый эфир, в котором он со своим другом играли в видеоигры FIFA и PES. Во время стрима Милевский собирал донаты.

20% экс-футболист пообещал отправить на помощь нуждающимся в протезировании военным Superhumans. Впрочем, даже на таком благотворительном стриме Миля не смог не попасть в скандал. Бывший нападающий неоднозначно высказался по поводу языкового вопроса в Украине.

У нас не было украинской школы, мы всегда тренировались. Не было времени учить украинский язык. Тем более все говорили по-русски. Не считаю, что это так важно сейчас говорить по-украински. Нужно иметь свою позицию. И многие воюющие военные говорят по-русски. Никакой проблемы в этом я не вижу. И вообще я – белорус, мы говорили всегда по-русски. Поэтому не считаю, что это чисто язык важный,

– заявил Милевский.

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Ранее близкий друг Артема и экспортер по Динамо Александр Алиев также резко высказался об украинском языке. Он заявил, что всегда будет общаться на русском и не видит в этом проблемы.

Что известно о проблемах Артема Милевского