Дортмундская Боруссия освободила Люсьена Фавра после унизительного поражения 1:5 – видео
Руководство дортмундской Боруссии решило уволить главного тренера команды Люсьена Фавра. Это произошло после матча, в котором "шмели" дома уступили 1:5 Штутгарту.
Об увольнении главного тренера сообщается на официальном сайте Боруссии. Там указано, что руководство клуба приняло это решение единогласно.
Достойно внимания Официально: матч Ингулец – Шахтер отменен
Спортивный директор Михаэль Цорк заявил, что сделали это из-за того, что "достижение поставленных целей на сезон оказалось под риском".
С Люсьеном Фавром уволили и его помощника Манфреда Штефеса. Зато временно команду до конца сезона возглавит Эдин Терзич, который тоже был помощником у Фавра.
Отметим, что Боруссия с первого места вышла из группы Лиги чемпионов. Там в соперниках были бельгийский Брюгге, итальянский Лацио и российский Зенит.
Однако в чемпионате дела у команды идут не столь удачно. Боруссия опустилась на пятое место в турнирной таблице. Она проиграла три из пяти последних матчей.
В 11 туре Бундеслиги Боруссия потерпела унизительное поражение в домашнем матче против Штутгарта 1:5. Во втором тайме за десять минут команда пропустила трижды.
Видеообзор матча Боруссия – Штутгарт
Поделиться новостью