Руководство дортмундской Боруссии решило уволить главного тренера команды Люсьена Фавра. Это произошло после матча, в котором "шмели" дома уступили 1:5 Штутгарту.

Об увольнении главного тренера сообщается на официальном сайте Боруссии. Там указано, что руководство клуба приняло это решение единогласно.

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Спортивный директор Михаэль Цорк заявил, что сделали это из-за того, что "достижение поставленных целей на сезон оказалось под риском".

С Люсьеном Фавром уволили и его помощника Манфреда Штефеса. Зато временно команду до конца сезона возглавит Эдин Терзич, который тоже был помощником у Фавра.

Отметим, что Боруссия с первого места вышла из группы Лиги чемпионов. Там в соперниках были бельгийский Брюгге, итальянский Лацио и российский Зенит.

Однако в чемпионате дела у команды идут не столь удачно. Боруссия опустилась на пятое место в турнирной таблице. Она проиграла три из пяти последних матчей.

В 11 туре Бундеслиги Боруссия потерпела унизительное поражение в домашнем матче против Штутгарта 1:5. Во втором тайме за десять минут команда пропустила трижды.

Видеообзор матча Боруссия – Штутгарт