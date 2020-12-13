Дортмундська Боруссія звільнила Люсьєна Фавра після принизливої поразки 1:5 – відео
Керівництво дортмундської Боруссії вирішило звільнити головного тренера команди Люсьєна Фавра. Це сталося після матчу, в якому "джмелі" вдома поступилися 1:5 Штутгарту.
Про звільнення головного тренера повідомляється на офіційному сайті Боруссії. Там вказано, що керівництво клубу прийняло це рішення одноголосно.
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Спортивний директор Міхаель Цорк заявив, що зробили це через те, що "досягнення поставлених цілей на сезон опинилося під ризиком".
З Люсьєном Фавром звільнили і його помічника Манфреда Штефеса. Натомість тимчасово команду до кінця сезону очолить Едін Терзіч, який теж був помічником у Фавра.
Відзначимо, що Боруссія з першого місця вийшла з групи Ліги чемпіонів. Там у суперниках були бельгійський Брюгге, італійський Лаціо та російський Зеніт.
Однак в чемпіонаті справи в команди йдуть не настільки вдало. Боруссія опустилася на п'яте місце в турнірній таблиці. Вона програла три з п'яти останніх матчів.
В 11 турі Бундесліги Боруссія зазнала принизливої поразки в домашньому матчі проти Штутгарта 1:5. У другому таймі за десять хвилин команда пропустила тричі.
Відеоогляд матчу Боруссія – Штутгарт
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