Дорогу осилит идущий, – первая реакция Усика на подписание контракта на бой с Джошуа
20 июля 2021 , 20:11Читати новину українською
Источник:фейсбук Александра Усика
Украинский тяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) поделился эмоциями от подписания контракта на бой против чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Бой состоится 25 сентября. Как и ожидалось, олимпийские чемпионы 2012 года Джошуа и Усик встретятся в Лондоне. Поединок состоится на арене футбольного клуба Тоттенхэм.
О главном Официально: бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября
Дорогу осилит идущий,
– коротко и лаконично подписал фото Усик.
Усик – Джошуа: что известно о бое
- Непобедимый украинский боксер еще в 2019 году получил статус претендента на титул WBO. И Джошуа решил провести защиту пояса IBF против Пулева. В конце 2020 года Энтони одержал победу.
- Британец на протяжении всего 2021 года готовился к поединку с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. Но суд принял решение против Тайсона Фьюри, обязав его дать реванш Деонтею Уайлдеру.
- В итоге WBO санкционировала поединок между Джошуа и Усиком. Стороны в течение нескольких месяцев вели переговоры и только теперь объявили бой.
- По предварительной информации, контракт предусматривает реванш для Джошуа. Также распределение гонорара в пользу британца – 80 на 20.
- Несмотря на ослабление карантина в Великобритании, стадион в Лондоне будет разрешено заполнить на 100%.