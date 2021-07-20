Бій відбудеться 25 вересня. Як і очікувалося, олімпійські чемпіони 2012 року Джошуа та Усик зустрінуться у Лондоні. Поєдинок відбудеться на арені футбольного клубу Тоттенхем.

Про головне Офіційно: бій Усик – Джошуа відбудеться 25 вересня

Дорогу здолає той, хто йде,
– коротко і лаконічно підписав фото Усик.

Усик – Джошуа: що відомо про бій

  • Непереможний український боксер ще у 2019 році отримав статус претендента на титул WBO. Та Джошуа вирішив провести захист поясу IBF проти Кубрата Пулєва. Наприкінці 2020 року Ентоні здобув перемогу.
  • Британець упродовж усього 2021 року готувався до поєдинку з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Але суд прийняв рішення проти Тайсона Ф'юрі, зобов'язавши його дати реванш Деонтею Уайлдеру.
  • У підсумку WBO санкціонувала поєдинок між Джошуа та Усиком. Сторони протягом декількох місяців вели переговори і тільки тепер оголосили бій.
  • За попередньою інформацією, контракт передбачає реванш для Джошуа. Також розподіл гонорару на користь британця – 80 на 20.
  • Зважаючи на послаблення карантинних обмежень у Великій Британії, стадіон у Лондоні буде дозволено заповнити на 100%.