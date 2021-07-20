Бій відбудеться 25 вересня. Як і очікувалося, олімпійські чемпіони 2012 року Джошуа та Усик зустрінуться у Лондоні. Поєдинок відбудеться на арені футбольного клубу Тоттенхем.

Про головне Офіційно: бій Усик – Джошуа відбудеться 25 вересня

Дорогу здолає той, хто йде,

– коротко і лаконічно підписав фото Усик.

Усик – Джошуа: що відомо про бій