Бій відбудеться 25 вересня. Як і очікувалося, олімпійські чемпіони 2012 року Джошуа та Усик зустрінуться у Лондоні. Поєдинок відбудеться на арені футбольного клубу Тоттенхем.
Про головне Офіційно: бій Усик – Джошуа відбудеться 25 вересня
Дорогу здолає той, хто йде,
– коротко і лаконічно підписав фото Усик.
Усик – Джошуа: що відомо про бій
- Непереможний український боксер ще у 2019 році отримав статус претендента на титул WBO. Та Джошуа вирішив провести захист поясу IBF проти Кубрата Пулєва. Наприкінці 2020 року Ентоні здобув перемогу.
- Британець упродовж усього 2021 року готувався до поєдинку з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Але суд прийняв рішення проти Тайсона Ф'юрі, зобов'язавши його дати реванш Деонтею Уайлдеру.
- У підсумку WBO санкціонувала поєдинок між Джошуа та Усиком. Сторони протягом декількох місяців вели переговори і тільки тепер оголосили бій.
- За попередньою інформацією, контракт передбачає реванш для Джошуа. Також розподіл гонорару на користь британця – 80 на 20.
- Зважаючи на послаблення карантинних обмежень у Великій Британії, стадіон у Лондоні буде дозволено заповнити на 100%.