Жесткая реакция: Россию и Беларусь хотят изолировать от спортивных состязаний
Ряд европейских стран выступил за то, чтобы не допустить Россию и Беларусь к Олимпийским играм. В мировой истории уже были подобные примеры политического давления на страны-агрессоры.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. Он убежден, что уверенная и консолидированная позиция западных лидеров даже через спортивное давление на Россию может дать свои результаты.
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По словам Фесенко, возможность недопуска россиян и белорусов к международным спортивным соревнованиям, хотя и символическое давление, все же является проявлением международной изоляции.
Такая изоляция достаточно серьезно влияет и уже ощущается россиянами. Многие привыкли наблюдать за футбольными матчами, но теперь российские команды не допускают к соревнованиям. Более того, Международная федерация биатлона уже приняла решение не допускать к соревнованиям россиян и белорусов.
Россияне обеспокоены
О возможном недопуске россиян к Олимпийским играм сейчас идет сложная дискуссия, сообщил Фесенко. Есть информация, что даже секретарь российского совбеза Николай Патрушев специально встречался с главой Международного олимпийского комитета.
Политолог предположил, что россияне пытаются традиционно использовать взяточничество, чтобы их все же допустили к соревнованиям.
Фесенко о спортивной изоляции стран-агрессорок: смотреть видео
Это может дать результаты
Фесенко напомнил, когда Советский Союз вторгся с войной на территорию Афганистана, Соединенные Штаты Америки и целый ряд стран бойкотировали олимпиаду в Москве в 1980 году.
Бойкот не дал конкретного результата, но это была реакция, реакция на позорную войну. И сейчас, я думаю, что нужна жесткая реакция,
– подчеркнул эксперт.
Он убежден, что сейчас очень важна позиция стран, имеющих вес в спортивном движении. Прежде всего, это Соединенные Штаты Америки, важная позиция Великобритании, Франции.
Следовательно, необходимо объединить усилия всех партнеров Украины для последовательной и консолидированной позиции, которая может привести к реальным результатам, резюмировал Фесенко.
Украина настаивает на изоляции России
- Посол Валерий Чалый заявил, если бы сегодня государство-агрессор было в полной изоляции, то его слова потеряли бы любой вес. Россияне поняли бы всю бесперспективность ожиданий длительного ведения войны.
- Юрий Рашкин уверен, что сейчас Путину следует присмотреться к действиям Северной Кореи и отношениям между ней и Южной Кореей. Такая же " демилитаризованная зона с забором, рвом, крокодилами – это то, что ждет Россию по всей границе".
- Стало известно, что кремлевский диктатор собирается на саммит G20. Напомним, что из G8 Россию уже выбросили, потому что туда входят исключительно демократические страны. В G20 входят страны, которые тайно симпатизируют России, потому исключить ее оттуда сложнее.