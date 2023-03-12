Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Він переконаний, що впевнена та консолідована позиція західних лідерів навіть через спортивний тиск на Росію може дати свої результати.

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За словами Фесенка можливість недопуску росіян та білорусів до міжнародних спортивних змагань, хоч має і символічний тиск, все ж є проявом міжнародної ізоляції.

Така ізоляція досить серйозно впливає і вже відчувається росіянами. Багато з них звикли спостерігати за футбольними матчами, але тепер російські команди не допускають до змагань. Ба більше, Міжнародна федерація біатлону уже ухвалила рішення не допускати до змагань росіян та білорусів.

Росіяни занепокоєні

Щодо можливого недопуску росіян до Олімпійських ігор зараз триває складна дискусія, повідомив Фесенко. Є інформація, що навіть секретар російського радбезу Нікалай Патрушев спеціально зустрічався з головою Міжнародного олімпійського комітету.

Політолог припустив, що росіяни намагаються традиційно використати хабарництво, аби їх все ж допустили до змагань.

Фесенко про спортивну ізоляцію країн-агресорок: дивитись відео

Це може дати результи

Фесенко нагадав, коли Радянський Союз вдерся з війною на територію Афганістану, Сполучені Штати Америки та ціла низка країн бойкотували олімпіаду в Москві 1980 року.

Бойкот не дав конкретного результату, але це була реакція, реакція на ганебну війну. І зараз, я думаю, що потрібна жорстка реакція,

– наголосив експерт.

Він переконаний, що зараз дуже важлива позиція країн, які мають вагу в спортивному русі. Перш за все це Сполучені Штати Америки, важлива позиція Великої Британії, Франції.

Отже, необхідно об'єднати зусилля всіх партнерів України, для послідовної та консолідованої позиції, яка може призвести до реальних результатів, резюмував Фесенко.

Україна наполягає на ізоляції Росії