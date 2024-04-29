Президент МОК угрожает россиянам: почему Бах изменил свою риторику перед Олимпиадой-2024

Россиян и белорусов допустили к участию в Олимпийских играх-2024. Они будут выступать в "нейтральном" статусе только при условии, что не поддерживают войну и не имеют связи с силовыми структурами.

На фоне информации о якобы сговоре с Украиной, президент МОК испытывает постоянное информационное давление со стороны россиян. Также российские спортивные чиновники унижают и угрожают МОК.

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Томас Бах предупреждает россиян

Президент МОК Томас Бах отметил, что Россия совершила "вопиющее нарушение" олимпийской хартии, когда включила в свой состав аннексированные территории Украины. Это стало одной из главных причин санкций.

Небольшое количество российских спортсменов смогут соревноваться в Париже как "нейтральные", при условии, что они не заявляли о публичной поддержке вторжения в Украину и не связаны с силовыми структурами.

Любой российский спортсмен, который выражал политические взгляды на игровом поле, включая знак "Z", который стал символом войны, может быть исключен. Немедленно будет открыта дисциплинарная процедура и приняты необходимые меры или санкции,

– заявил Томас Бах.

В частности он добавил, что это может привести к немедленному исключению из Олимпиады.

Интересно, что сам Бах вместе с МОК допустили россиян к Олимпийским играм, но теперь он меняет свою риторику в отношении представителей враждебного государства. Хотя ранее утверждал, что спортсмены не должны страдать из-за решения политиков.

Томас Бах находится на последнем году своего второго и последнего четырехлетнего срока, согласно правилам МОК.

Напомним, что Олимпиада-2024 состоится с 26 июля по 11 августа в Париже. Ранее Эммануэль Макрон признавался, что ожидает атаки на Францию во время Олимпийских игр со стороны России. Как минимум прогнозируются информационные атаки. Также французские правоохранители уже арестовали 16-летнего юношу по подозрению в подготовке теракта на Играх.