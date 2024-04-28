Двухкратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев обвинил МОК в русофобии. В частности, он спрогнозировал развал олимпийского движения в ближайшие годы, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.
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"Вирус русофобии" у чиновников МОК
Васильев заявил, что из-за русофобии, "вирусом" которой заразились представители Международного олимпийского комитета, организация скоро прекратит свое существование.
Сейчас МОК во главе с Томасом Бахом ничего общего со спортом и олимпийским движением не имеет. Томас Бах превратил МОК в орган, что манипулируется, для достижения своих целей с западными государствами. Наивно удивляться таким вещам. Если бы он осудил действия обратного характера, это было бы странно,
– рассказал бывший биатлонист.
Он также добавил, что лучшая защита– это нападение и именно этим занимается МОК. В частности, он отметил, что если такое не прекратится, то организация прекратит свое существование через 5 лет.
Сейчас все заболели вирусом русофобии. Раньше Бах хорошо относился к России. Конечно, это делает не без указания сверху. В этом случае пропаганда ненависти к России овладела всем руководством МОК, и здравый смысл они давно потеряли,
– заявил Васильев.
Напомним, что, несмотря на допуск россиян и белорусов в "нейтральных" статусах, Украина не планирует бойкотировать соревнования.