35 стран оспорили решение МОК о допуске россиян к спорту: кто встал на сторону Украины

Министры спорта большинства стран цивилизованного мира сомневаются, что ослабление санкций против России в спорте является правильной идеей. В свою очередь, Украина продолжает требовать полного отстранения спортсменов из стран-террористок.

Международный олимпийский комитет принял в марте контраверсионное решение о допуске россиян и белорусов в спорт. Несмотря на войну в Украине организация решила разрешить федерациям привлекать к соревнованиям игроков из этих стран.

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Многие федерации воспользовались этой рекомендацией и вернули террористов. Но при этом многие страны не согласны с подобными действиями от МОК.

Цивилизованный мир на стороне Украины

Министры спорта 35 стран написали заявление комитета. В нем они поставили под сомнение решение органа и попросили пересмотреть его в случае несоблюдения определенных аспектов.

"Мы, как министры и старшие должностные лица, утверждаем, что российскому государству, дважды нарушившему олимпийское перемирие, нельзя разрешить использовать спорт для легитимизации его варварского и неспровоцированного вторжения в Украину, а белорусское государство не должно иметь возможность использовать спорт для узаконения о рекомендациях МОК, мы четко отдаем себе отчет в том, что хотя МОК отреагировал на некоторые аспекты, вызывающие серьезную обеспокоенность, остаются значительные проблемы, не в последнюю очередь, в отношении военных связей спортсменов, государственного финансирования, определения того, что такое команды и механизмы обеспечения выполнения.

Мы еще раз подчеркиваем, что наша позиция не дискриминация отдельных лиц на основании их паспорта. Мы уважаем права всех спортсменов на отношение без дискриминации в соответствии с Олимпийской хартией. Мы сосредоточены на честных спортивных соревнованиях, а также на том, чтобы российские и белорусские спортсмены ни в коем случае не выступали как представители своих государств, чего МОК также стремится обеспечить своими рекомендациями. Полностью уважая автономию спортивных организаций, мы будем внимательно наблюдать за выполнением рекомендаций МОК и международными спортивными федерациями. Если эти проблемы не будут решены, мы ожидаем, что МОК пересмотрит свой подход,

– говорится в заявлении.

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Под текстом подписались представители следующих стран:

Албания

Австралия

Австрия

Бельгия

Болгария

Канада

Хорватия

Кипр

Чехия

Дания

Эстония

Финляндия

Франция

Германия

Греция

Исландия

Ирландия

Италия

Япония

Южная Корея

Латвия

Лихтенштейн

Литва

Люксембург

Нидерланды

Новая Зеландия

Норвегия

Польша

Португалия

Словакия

Словения

Испания

Швеция

Украина

Великобритания

США

Украина требует полного исключения России и Белоруссии

Министерство молодежи и спорта Украины отдельно отреагировало на это заявление. Позиция нашей страны неизменна – никаких допусков для россиян и белорусов до окончания войны.

"Отмечаем, что не национальность спортсменов определяет их роль, а тот факт, что они спонсируются/поддерживаются своими правительствами или компаниями. Они, в свою очередь, поддерживают кремлевский режим, который продолжает свою агрессивную войну против Украины, или даже они являются непосредственно российскими военными. Полагаем необходимо напомнить, что каждый день российские военные продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру Украины, в том числе спортивные сооружения, и убивать украинцев, в том числе спортсменов.

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Миллионы граждан Украины, включая спортсменов и их семей, были вынуждены покинуть свои дома из-за российской оккупации. Многие спортсмены из Украины до сих пор не могут участвовать в спортивных соревнованиях из-за нападения России на их страну. Нет никакой причины отходить от режима исключения для российских и белорусских спортсменов, установленного МОК больше года назад, сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Мы глубоко убеждены, что сейчас не время рассматривать вопрос о возвращении российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в любом статусе.

– заявили в министерстве.

Напомним, что МОК разрешил россиянам и белорусам выступать только под нейтральным флагом. При этом они должны доказать свою неподдержку войны в Украине и не спонсировать правительства своих стран-террористок.

К слову, это относится только к индивидуальным спортсменам, командные виды спорта остаются под санкциями для РФ. При этом МОК еще не принимал решения об участии россиян на Олимпийских играх-2024 в Париже.