Одна из лучших украинских теннисисток Даяна Ястремская провалила допинг-тест. В защиту одесситки стала Федерация тенниса Украины (ФТУ), которая верит, что Даяна не употребляла допинг.

ФТУ доверяет Ястремской

В заявлении ФТУ в фейсбуке говорится, что федерация полностью доверяет 20-летней Ястремской. ФТУ уверена, что Даяна не нарушала никаких запретов.

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Как гром среди ясного неба прозвучала обнародованная информация о положительном тесте Даяны Ястремской на запрещенные препараты. Федерация тенниса Украины полностью доверяет нашей теннисистке и уверена в том, что она не нарушала никаких запретов и не принимала препараты, входящие в список запрещенных WADA (Всемирное антидопинговое агентство),

– говорится в сообщении.

В ФТУ надеются, что расследование инцидента "докажет полную невиновность нашей спортсменки".

"Команда высококвалифицированных специалистов уже работает над этой проблемой несколько недель. Всем кто подробно погрузится в обстоятельства дела, станет очевидно, что этот препарат не может приниматься для улучшения спортивных результатов женщинами. Сейчас большего мы сообщить не имеем права", – заявили в ФТУ.

Что известно о допинге Ястремской

Украинка сдала тест 24 ноября 2020 года. Обвинения в употреблении допинга были предъявлены 22 декабря 2020-го года.

В организме Ястремской найдены метаболиты местеролона, входящие в допинговые вещества.

Теннисистка опровергает употребление запрещенных препаратов.