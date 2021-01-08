Одна з найкращих українських тенісисток Даяна Ястремська провалила допінг-тест. На захист одеситки стала Федерація тенісу України (ФТУ), яка вірить, що Даяна не вживала допінг.

ФТУ довіряє Ястремській

У заяві ФТУ у фейсбуці йдеться, що федерація повністю довіряє 20-річній Ястремській. ФТУ впевнена, що Даяна не порушувала жодних заборон.

Дізнайтесь більше Друга ракетка України Ястремська провалила допінг-тест

Як грім серед ясного неба пролунала оприлюднена інформація щодо позитивного тесту Даяни Ястремської на заборонені препарати. Федерація тенісу України повністю довіряє нашій тенісистці та впевнена в тому, що вона не порушувала жодних заборон і не вживала препарати, що входять до списку заборонених WADA (Всесвітнє антидопінгове агентство),

– мовиться у повідомленні.

У ФТУ сподіваються, що розслідування інциденту "доведе повну невинуватість нашої спортсменки".

"Команда висококваліфікованих фахівців вже працює над цією проблемою кілька тижнів. Усім хто детально зануриться у обставини справи, стане очевидно, що цей препарат не може прийматися для покращення спортивних результатів жінками. Наразі, більшого ми повідомити не маємо права", – заявили у ФТУ.

Що відомо про допінг Ястремської

Українка здала тест 24 листопада 2020 року. Звинувачення щодо вживання допінгу були пред'явлені 22 грудня 2020-го року.

В організмі Ястремської знайдені метаболіти местеролона, які входять до допінгових речовин.

Тенісистка спростовує вживання заборонених препаратів.