Доннарумма опубликовал сторис в инстаграм, где поблагодарил за татуировку мастера Stefano Reinoso.



Доннарумма с новой татуировкой / Фото instagram.com/gigiodonna99

Напомним Герой Евро-2020 Доннарумма выиграл все серии пенальти в своей карьере: видео

Именно у мастера на странице и опубликована фотография татуировки, которая теперь украшает руку голкипера. Это кубок Анри Делоне, который вручают победителям чемпионата Европы. А под ним дата финала, в котором Италия обыграла Англию – 11.07.2021.