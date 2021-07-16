Доннарумма опубликовал сторис в инстаграм, где поблагодарил за татуировку мастера Stefano Reinoso.
Доннарумма с новой татуировкой / Фото instagram.com/gigiodonna99
Напомним Герой Евро-2020 Доннарумма выиграл все серии пенальти в своей карьере: видео
Именно у мастера на странице и опубликована фотография татуировки, которая теперь украшает руку голкипера. Это кубок Анри Делоне, который вручают победителям чемпионата Европы. А под ним дата финала, в котором Италия обыграла Англию – 11.07.2021.
- Напомним, что в финале Италия победила Англию лишь в серии пенальти. Доннарумма отразил два последних удара (в целом англичане не реализовали три удара подряд).
- Именно Доннарумма был признан лучшим игроком Евро-2020.
- После турнира голкипер перешел из итальянского Милана в ПСЖ. Он перешел туда как свободный агент.