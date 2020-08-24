В НБА продолжаются матчи плей-офф. В некоторых определились уже участники второго раунда. А некоторые команды еще борются за победы. Игрок "Даллас Маверикс" Лука Дончич помог своей команде сравнять счет в серии против мощного "Лос-Анджелес Клипперс".

После третьего матча в серии между этими командами, "Клипперс" были впереди 2:1. Поэтому "Маверикс" надо было выигрывать четвертый матч, чтобы не усложнять себе ситуацию.

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Удалось это сделать лишь в овертайме благодаря невероятному броску Луки Дончича. У команды было не более 3 секунд для атаки, а на табло было 133: 132 в пользу "Клипперс". Дончич получил мяч от партнера, после чего решился на дальний удар. И мяч влетел в корзину с сиреной.

К тому же Дончич в этом матче оформил трипл-дабл с невероятными показателями – 43 очка, 17 подборов и 13 передач.

Теперь счет в серии 2:2.

Зато уже определились две команды, которые вышли во второй раунд – "Бостон Селтикс" и "Торонто Рэпторс" победили своих соперников в серии в четырех матчах – "Филадельфия Севенти Сиксерс" и "Бруклин Нетс" соответственно. И теперь сыграют между собой.