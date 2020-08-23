Плей-офф раунд НБА набрал обороты и команды бьются не на жизнь, а на смерть. Буквально этот тезис восприняли игроки "Милуоки" и "Орландо", которые сошлись в рамках 1/8 финала.

Очевидным фаворитом противостояния является "Милуоки", которое уже ведет в серии 2:1, пишет 24 канал. 22-го августа "Бакс" грубо разгромили соперника, что отнюдь не понравилось "Меджик".

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Драка в НБА

Во второй четверти, когда" Милуоки "начало наращивать преимущество, нервы не выдержали у Джеймса Энниса из "Орландо" и Марвина Уильямса из "Бакс".

Баскетболисты сцепились после атаки "Бакс". Схватка между двумя форвардами началась в трехсекундной зоне "Милуоки" во время борьбы за подбор.

Тренерам и игрокам обеих команд пришлось разнимать драчунов, чтобы схватка не приобрела более серьезный характер.

После просмотра видео арбитры решили удались обоих игроков.

Смотрите видео драки

James Ennis and Marvin Williams got into it pic.twitter.com/mHdXwjzDky — Bleacher Report (@BleacherReport) August 22, 2020

Благодаря победе 121:107 "Милуоки" впервые вышел вперед в противостоянии (2:1). Чтобы выйти в четвертьфинал "Бакс" нужно одержать еще две победы.

Отметим, что все баскетболисты НБА, участвующие в плей-офф, изолированы от внешнего мира. Это сделано в целях безопасности, чтобы игроки не заразились COVID-19.