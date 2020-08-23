Баскетболисты НБА устроили хамскую драку на паркете: видео
Плей-офф раунд НБА набрал обороты и команды бьются не на жизнь, а на смерть. Буквально этот тезис восприняли игроки "Милуоки" и "Орландо", которые сошлись в рамках 1/8 финала.
Очевидным фаворитом противостояния является "Милуоки", которое уже ведет в серии 2:1, пишет 24 канал. 22-го августа "Бакс" грубо разгромили соперника, что отнюдь не понравилось "Меджик".
Смотрите также: Баскетболист НБА забросил с центра площадки одновременно с сиреной: видео
Драка в НБА
Во второй четверти, когда" Милуоки "начало наращивать преимущество, нервы не выдержали у Джеймса Энниса из "Орландо" и Марвина Уильямса из "Бакс".
Баскетболисты сцепились после атаки "Бакс". Схватка между двумя форвардами началась в трехсекундной зоне "Милуоки" во время борьбы за подбор.
Тренерам и игрокам обеих команд пришлось разнимать драчунов, чтобы схватка не приобрела более серьезный характер.
После просмотра видео арбитры решили удались обоих игроков.
Смотрите видео драки
Благодаря победе 121:107 "Милуоки" впервые вышел вперед в противостоянии (2:1). Чтобы выйти в четвертьфинал "Бакс" нужно одержать еще две победы.
Отметим, что все баскетболисты НБА, участвующие в плей-офф, изолированы от внешнего мира. Это сделано в целях безопасности, чтобы игроки не заразились COVID-19.