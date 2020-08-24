У НБА тривають матчі плей-офф. У деяких визначилися вже учасники другого раунду. А деякі команди ще змагаються за перемоги. Гравець "Даллас Маверікс" Лука Дончіч допоміг своїй команді зрівняти рахунок у серії проти потужного "Лос-Анджелес Кліпперс".

Після третього матчу у серії між цими командами, "Кліпперс" були попереду 2:1. Тож "Маверікс" треба було вигравати четвертий матч, щоб не ускладнювати собі ситуацію.

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Вдалося це зробити лише в овертаймі завдяки неймовірному кидку Луки Дончічу. В команди було трохи більше 3 секунд для атаки, а на табло було 133:1312 на користь "Кліпперс". Дончіч отримав м'яч від партнера, після чого наважився на дальній удар. І м'яч влетів у кошик із сиреною.

До того ж Дончіч у цьому матчі оформив тріпл-дабл з неймовірними показниками – 43 очки, 17 підбирань та 13 передач.

Тепер рахунок в серії 2:2.

Натомість вже визначилися дві команди, які вийшли в другий раунд – "Бостон Селтікс" та "Торонто Репторс" перемогли своїх суперників у серії в чотирьох матчах – "Філадельфія Севенті-Сіксерс" та "Бруклін Нетс" відповідно. І тепер зіграють між собою.