"Кременчук" та "Донбас" зіграли перший матч фіналу Української хокейної ліги. Гра видалася з непередбачуваним кінцем.

Фінал між "Кременчуком" та "Донбасом" став третім за останні чотири сезони, в якому зійшлися ці команди. У перших двох сезонах УХЛ сильнішими виявлялися саме гравці "Донбасу".

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Цього разу "Кременчук" вирішив дати бій супернику. І був близьким до того, щоб повести у рахунку у фінальній серії. Саме "містяни" першими відкрили рахунок у матчі, коли на третій хвилині шайбу закинув Дубінін. за дві хвилини Пукс зробив рахунок 2:0. А закінчився перший період з рахунком 3:0 на табло – відзначився Тютченко.

У другому періоді гравці "Донбасу" посилили натиск на ворота Новицького, і один рази таки пробили кіпера "Кременчука". після удару Пангелова-Юлдашева відзначився Туркін, який вдало підставив ключку.

Провалився "Кременчук" у третьому періоді, коли пропустив дві шайби з різницею у хвилину – після ударів Журавльова та Костікова. А за дві хвилини та 21 секунду до кінця матчу вже "Донбас" був попереду – відзначився Лялька. При цьому він пройшов чотирьох суперників під час атаки та закинув шайбу.

Однак святкувати гравцям "Донбасу" було рано. Бо за шість секунд до фінальної сирени Созонов таки зумів відзначитися та перевести гру в овертайм.

Однак довго грати командам не довелося. Через дві хвилини Захаров приніс перемогу "Донбасу" у цьому матчі.

Кременчук – Донбас 4:5 ОТ (3:0, 0:1, 1:3, 0:1)

"Донбас" виходить вперед у фінальній серії. наступний матч відбудеться в Кременчуці 9 жовтня. Після чого серія переїде до Дружківки. Там матчі заплановані на 12 та 14 жовтня.