Сокол – Донбасс 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Счет в серии – 0:3

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Самым голевым вышел первый период. В течение первых 10 минут хоккеисты забросили 3 шайбы. Алексей Кожевников открыл счет, а Александр Пересунько удвоил преимущество гостей уже к 5-й минуте. В составе киевлян впервые в серии отличился Егор Курбатов.

Во втором периоде Пересунько оформил дубль, поставив точку в матче. Третья 20-минутка прошла на встречных курсах, ни одной команде не удалось поразить ворота соперников.

Следующий матч состоится 23 апреля. Финальная серия Украинской хоккейной лиги продолжается до четырех побед одной из команд.

Сокол – Донбасс видеообзор