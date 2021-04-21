Сокол – Донбасс 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)
Счет в серии – 0:3
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Самым голевым вышел первый период. В течение первых 10 минут хоккеисты забросили 3 шайбы. Алексей Кожевников открыл счет, а Александр Пересунько удвоил преимущество гостей уже к 5-й минуте. В составе киевлян впервые в серии отличился Егор Курбатов.
Во втором периоде Пересунько оформил дубль, поставив точку в матче. Третья 20-минутка прошла на встречных курсах, ни одной команде не удалось поразить ворота соперников.
Сокол – Донбасс видеообзор