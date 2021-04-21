Сокіл – Донбас 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Рахунок в серії – 0:3

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Найбільш гольовим вийшов перший період. Протягом перших 10 хвилин хокеїсти закинули 3 шайби. Олексій Кожевников відкрив рахунок, а Олександр Пересунько подвоїв перевагу гостей вже до 5-й хвилині. У складі киян вперше в серії відзначився Єгор Курбатов.

У другому періоді Пересунько оформив дубль, поставивши крапку в матчі. Третя 20-хвилинка пройшла на зустрічних курсах, жодній команді не вдалося вразити ворота суперників.

Наступний матч відбудеться 23 квітня. Фінальна серія Української хокейної ліги продовжується до чотирьох перемог однієї з команд.

Сокіл – Донбас відеоогляд