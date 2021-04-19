В середине третьего периода, когда Донбасс был впереди 3:0, на льду вспыхнула драка между Романом Кобелевым и Умедом Гильмановым.

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Хоккеисты довольно долго были в рукопашном бою, пока Кобелеву не удалось снять через голову соперника его футболку, после чего повалить на лед. Только тогда арбитры вмешались и растащили драчунов.

Видео драки Кобелева и Гильманова

Сам матч закончился более чем убедительной победой Донбасса со счетом 5:1. Четыре из пяти своих шайб игроки донецкой команды забросили, находясь в большинстве. Численное преимущество на льду в заброшенную шайбу воплотили и игроки Сокола. Правда это произошло за три минуты до конца игры, когда они уже пропустили пять раз.

Донбасс лидирует в серии до четырех побед со счетом 2:0. Теперь серия переедет в Киев. Здесь команды сыграют 21 и 23 апреля. При необходимости дополнительные матчи проведут 26, 28 и 30 апреля.