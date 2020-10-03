"Донбас" в шостому матчі півфінальної серії плей-офф УХЛ виграв у "Дніпра" з рахунком 3:1 і дотиснув суперника в напруженій серії.

Дніпро – Донбас 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Рахунок у серії – 2:4

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У господарів не було права на помилку, але вони пропустили швидкий гол, а також втратили основного воротаря в перші 5 хвилин матчу, що вплинуло на подальший хід зустрічі, пише 24 канал.

Ще в першому періоді "Донбас" закинув вдруге, пішовши на перерву з комфортною для себе рахунком. Олексій Янішевський, здавалося, повернув інтригу в матчі в другому періоді, але далі було більш ніж півгодинне гольове затишшя.

Вже за пару хвилин до закінчення третього періоду Дмитро Підгурський зняв з гри Олега Петрова і намагався перевести матч в овертайм, граючи 6 на 4 – у гостей було видалення. Замість камбека "Дніпро" отримав шайбу в порожні ворота від захисника Філіпа Пангелова-Юлдашева, який відзначився кидком зі своєї зони.

Таким чином, "Донбас" здобув четверту перемогу в серії і вийшов у фінал сезону 2019/20, де його вже чекає ХК "Кременчук".

Дніпро – Донбас відеоогляд матчу