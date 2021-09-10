Донбасс потерпел обидное поражение в третьем матче Лиги чемпионов

В третьем туре группы G хоккейной Лиги чемпионов французский Руан дома обыграл Донбасс. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев площадки.

Руан – Донбасс 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

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Счет встречи был открыт только под занавес стартового периода – первым отличился Андрей Бирюков с передачи Никиты Жульдикова и Олега Шишлянникова. Восстановить статус-кво хозяева сумели уже во второй 20-минутке. Так, Энтони Гутти вернул интригу в матч, после чего канадский легионер Руана Эндрю Джонстон реализовал большинство и впервые вывел французский клуб вперед.

Уйти на заключительный перерыв в статусе лидеров "драконам" не удалось – шайбу забросил лучший бомбардир "Донбасса" в сезоне 2020/2021 Андрей Сигарев. Сразу после вбрасывания у ворот "Руана" Сигарев метким выстрелом от синей линии отправил снаряд во владение Матия Пинтарича. Таким образом равновесие в матче было вновь восстановлено – 2:2.

Уже на старте финального периода команды обменялись быстрыми шайбами – первым отличился Жоро Рено, а уже через 20 секунд Виталий Лялька снова догнал оппонентов – шайба курьезно залетела в ворота Пинтарича вследствие борьбы в зоне рядом с голкипером.

На 54-й минуте "Руан" снова вырвался вперед, выиграв вброс в зоне атаки. Гол в свой актив записал канадский нападающий Дэвид Жилберт. После этого донецкая команда уже не смогла сравнять счет и потерпела второе поражение в Лиге чемпионов – 3:4.