Донбасс – Руан 2:1 (0:1, 1:1, 2:1)

К слову Донбасс дебютировал в Лиге чемпионов с досадного поражения в серии буллитов

Донбассу удалось одержать победу во втором домашнем матче в Лиге чемпионов.

"Руанские Драконы" сумели выйти вперед в первом периоде. Команда Павла Микульчика пропустила после эффектного розыгрыша в меньшинстве французов и финального броска в исполнении Энтони Гуттига.

Сравнять счет хозяевам удалось на старте второго периода.

В последней 20-минутке Андрей Бирюков конвертировал большинство Донбасса в преимущество на табло. Хоккеист стал лучшим игроком матча, ведь набрал 2 очка по системе гол + пас.

Заметим, что Донбасс стал первым украинским клубом, который выиграл матч в хоккейной Лиге чемпионов!