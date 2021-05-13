Микульчик очолив донеччан по ходу плей-офф і привів донецьку команду до восьмого "золота" чемпіонатів України.

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Що відомо про кар'єру Микульчика

До переходу в Донбас, очолював Краматорськ і довів команду до чвертьфіналу плей-офф УХЛ в сезоні-20/21.

До роботи в краматорського команді, Микульчик очолював білоруську Ліду. У сезоні 2013/14 – асистент головного тренера другої команди жлобінського Металурга у Вищій лізі, після чого три сезони був тренером Динамо-Молодечно і ще сезон – в солігорському Шахтарі.

Під час ігрової кар'єри, чотири рази ставав чемпіоном Білорусі.