Финальная серия УХЛ продолжает традицию выездных побед. В финале еще не зафиксировано ни одной домашней победы, и 16 октября "Кременчуг" уступил на своем льду, пропустив от соперника три шайбы.

Кременчуг – Донбасс 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Встреча закончилась победой команды Сергея Витера – 3:2. После чего "Донбасс" повел в серии 3:2 и теперь находится в шаге от чемпионства, пишет 24 канал.

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Дончане пропустили первыми, но отыгрались во втором периоде и вскоре повели 3:1. Хозяева смогли вернуть интригу в третьем отрезке, но пробили оборону гостей лишь раз. А на последних секундах встречи "Донбасс" выручил вратарь.

Серия снова переезжает в Дружковку, где 18-го октября в 18:30 состоится шестой матч.

Кременчуг – Донбасс: видеообзор матча