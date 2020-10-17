Фінальна серія УХЛ продовжує традицію виїзних перемог. У фіналі ще не зафіксовано жодної домашньої перемоги, і 16 жовтня "Кременчук" поступився на своєму льоду, пропустивши від суперника три шайби.

Кременчук – Донбас 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Зустріч закінчилася перемогою команди Сергія Вітера – 3:2. Після чого "Донбас" повів в серії 3:2 і тепер перебуває за крок від чемпіонства, пише 24 канал.

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Донеччани пропустили першими, але відігралися в другому періоді і незабаром повели 3:1. Господарі змогли повернути інтригу в третьому відрізку, але пробили оборону гостей лише раз. А на останніх секундах зустрічі "Донбас" виручив воротар.

Серія знову переїжджає в Дружківку, де 18-го жовтня о 18:30 відбудеться шостий матч.

Кременчук – Донбас відеоогляд матчу