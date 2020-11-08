8 ноября в Херсоне состоялся центральный поединок пятого тура чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Днепром" и "Донбассом", которые еще месяц назад сражались в полуфинале плей-офф за место в борьбе за чемпионство.

Днепр – Донбасс 2:5 (1:3, 1:2, 0:0)

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Команда Игоря Чибирева открыла счет на восьмой минуте – Виктор Захаров переиграл Александра Хомутова броском с пятака. Через 17 секунд "Днепр" восстановил паритет благодаря шайбе Евгения Гасникова, однако на перерыв лидерами в счете пошли все же дончане.

Сначала Никита Буценко по передаче Захарова расстрелял пустой угол ворот Хомутова, а на последней минуте первой трети матча уже сам Буценко выступил в роли ассистента во время быстрой атаки "Донбасса", а Илья Коренчук элегантно отправил шайбу между щитками вратаря.

Начало второго периода тоже не заладился для "Днепра". Сразу после перерыва Коренчук оформил дубль, переиграв Хомутова после выхода "один в ноль", и счет стал 1:4.

В середине второй 20-минутки "Днепр" вернул интригу в противостояние: Денис Макаров мощно бросил от синей линии, а Алексей Зайцев сыграл на добивании. После просмотра видеоповтора арбитры засчитали этот гол.

Однако последнее слово перед перерывом осталось за "Донбассом". И снова арбитрам понадобился видеоповтор: после прострела Коренчуком шайба залетела в ворота от ноги Буценко, но намеренного движения коньком зафиксировано не было.

В третьем периоде "Донбасс" сыграл на содержание и не позволил сопернику вернуться в матч, сохранив комфортное преимущество в три шайбы. Дончане впервые в истории забросили в Херсоне более трех шайб.