"Донбас" з дублями Коренчука і Буценка обіграв "Дніпро" на виїзді
8 листопада в Херсоні відбувся центральний поєдинок п'ятого туру чемпіонату Української хокейної ліги між "Дніпром" та "Донбасом", які ще місяць тому билися в півфіналі плей-офф за місце в боротьбі за чемпіонство.
Дніпро – Донбас 2:5 (1:3, 1:2, 0:0)
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Команда Ігоря Чібірєва відкрила рахунок на восьмій хвилині – Віктор Захаров переграв Олександра Хомутова кидком з п'ятака. Через 17 секунд "Дніпро" відновив паритет завдяки шайбі Євгена Гаснікова, проте на перерву лідерами в рахунку пішли все ж донеччани.
Спочатку Микита Буценко з передачі Захарова розстріляв порожній кут воріт Хомутова, а на останній хвилині першої третини матчу вже сам Буценко виступив в ролі асистента під час швидкої атаки "Донбасу", а Ілля Коренчук елегантно відправив шайбу між щитками воротаря.
Початок другого періоду також не заладився для "Дніпра". Відразу після перерви Коренчук оформив дубль, перегравши Хомутова після виходу "один в нуль", і рахунок став 1:4.
У середині другої 20-хвилинки "Дніпро" повернув інтригу в протистояння: Денис Макаров потужно кинув від синьої лінії, а Олексій Зайцев зіграв на добиванні. Після перегляду відеоповтору арбітри зарахували цей гол.
Однак останнє слово перед перервою залишилося за "Донбасом". І знову арбітрам знадобився відеоповтор: після прострілу Коренчука шайба залетіла у ворота від ноги Буценка, але навмисного руху ковзаном зафіксовано не було.
У третьому періоді "Донбас" зіграв на утримання і не дозволив суперникові повернутися в матч, зберігши комфортну перевагу в три шайби. Донеччани вперше в історії закинули в Херсоні більше трьох шайб.
- Команда Ігоря Чібірєва здобула п'яту перемогу поспіль зі старту сезону і знову одноосібно очолила турнірну таблицю. У "Дніпра" поки що тільки чотири очки після п'яти матчів і четверте місце.
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