8 листопада в Херсоні відбувся центральний поєдинок п'ятого туру чемпіонату Української хокейної ліги між "Дніпром" та "Донбасом", які ще місяць тому билися в півфіналі плей-офф за місце в боротьбі за чемпіонство.

Дніпро – Донбас 2:5 (1:3, 1:2, 0:0)

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Команда Ігоря Чібірєва відкрила рахунок на восьмій хвилині – Віктор Захаров переграв Олександра Хомутова кидком з п'ятака. Через 17 секунд "Дніпро" відновив паритет завдяки шайбі Євгена Гаснікова, проте на перерву лідерами в рахунку пішли все ж донеччани.

Спочатку Микита Буценко з передачі Захарова розстріляв порожній кут воріт Хомутова, а на останній хвилині першої третини матчу вже сам Буценко виступив в ролі асистента під час швидкої атаки "Донбасу", а Ілля Коренчук елегантно відправив шайбу між щитками воротаря.

Початок другого періоду також не заладився для "Дніпра". Відразу після перерви Коренчук оформив дубль, перегравши Хомутова після виходу "один в нуль", і рахунок став 1:4.

У середині другої 20-хвилинки "Дніпро" повернув інтригу в протистояння: Денис Макаров потужно кинув від синьої лінії, а Олексій Зайцев зіграв на добиванні. Після перегляду відеоповтору арбітри зарахували цей гол.

Однак останнє слово перед перервою залишилося за "Донбасом". І знову арбітрам знадобився відеоповтор: після прострілу Коренчука шайба залетіла у ворота від ноги Буценка, але навмисного руху ковзаном зафіксовано не було.

У третьому періоді "Донбас" зіграв на утримання і не дозволив суперникові повернутися в матч, зберігши комфортну перевагу в три шайби. Донеччани вперше в історії закинули в Херсоні більше трьох шайб.