Чемпионом УХЛ в прошлом сезоне стала команда "Кременчуг". Для клуба это первое чемпионство. Президент клуба Сергей Мазур рассказал о планах на новый сезон.

"Кременчуг" в этом сезоне же планирует защитить свое чемпионское звание. А звание чемпиона поможет не только команде, но и региону.

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"Я думаю, что это серьезный толчок для развития спорта в городе. Дети должны видеть, к чему они стремятся и идут, а родители должны понимать, куда отдавать детей. Так что команда-чемпион – это хорошо не только для нас, как для команды. Это хорошо для всего нашего региона и развития спортивной инфраструктуры в городе", – рассказал Сергей Мазур в комментарии официальному сайту УХЛ.

Команда подписала ряд новых спонсорских контрактов. Также есть договоренность с местными властями о поддержке.

От нового сезона Сергей Мазур ожидает еще больше борьбы. Ведь количество команд стало больше.

"Жду ярких и интересных матчей, борьбы за места в таблице и, конечно же, побед своей команды. Сейчас чемпионат вырос, добавилось три новых клуба с серьезными амбициями, так что возрастет и конкуренция внутри чемпионата. Я думаю, что это будет один из лучших и самых интересных сезонов УХЛ, а зрителей ждет принципиальная борьба и за места в и таблице, и за медали", – рассказал Сергей Мазур.