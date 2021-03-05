Хоккейный клуб Донбасс досрочно стал победителем регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги. Это стало возможным после того, как в 39-м туре Кременчуг уступил Мариуполю со счетом 4:5.

Кременчужане после потери очков отстают от Донбасса, который идет на первом месте, на 8 баллов. При этом Кременчугу и Донбассу осталось сыграть 4 и 5 матчей до конца "регулярки" соответственно. Однако, при равенстве очков дончане имеют преимущество над Кременчугом по личным встречам.

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Отметим, что дончане, заняв первое место в "регулярке", получают автоматическую путевку в полуфинал, команды со 2-го по 7 место будут соревноваться в четвертьфиналах до двух побед, а клуб, занявший 8 место, не попадает в розыгрыш второго этапа соревнований.

Турнирная таблица УХЛ