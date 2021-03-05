Хокейний клуб Донбас достроково став переможцем регулярного чемпіонату Української хокейної ліги. Це стало можливим після того, як у 39-му турі Кременчук поступився Маріуполю з рахунком 4:5.

Кременчужани після втрати очок відстають від Донбасу, що йде на першому місці, на 8 балів. При цьому Кременчуку і Донбасу залишилося зіграти 4 і 5 матчів до кінця "регулярки" відповідно. Однак, при рівності очок донеччани мають перевагу над Кременчуком за особистими зустрічами.

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Зазначимо, що донеччани, посівши перше місце в "регулярці", отримують автоматичну путівку у півфінал, команди з 2-го по 7 місце змагатимуться в чвертьфіналах до двох перемог, а клуб, який посів 8 місце, не потрапляє в розіграш другого етапу змагань.

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