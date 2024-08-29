"Донбасс Арене" исполнилось 15 лет: как выглядит стадион до и после оккупации

В 2014 году Россия начала кровавую войну против Украины. Оккупанты вторглись на территорию нашего государства и оккупировали часть Донецкой и Луганской области, а также АР Крым.

Шахтер и Заря вынужденно покинули родные дома, убегая от войны, а их стадионы так и остались в оккупации. Сегодня свой День Рождения отмечает "Донбасс Арена".

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Юбилей "Донбасс Арены"

В 2009 на день города Донецка и День шахтера торжественно открыли "Донбасс Арену". Сегодня, 29 августа, стадиону "горняков" исполнилось 15 лет.

Большое количество украинцев привлекли на церемонию открытия стадиона. На арене собралось много болельщиков и развевались сине-желтые флаги.

Первый матч на "Донбасс Арене" состоялся 27 сентября 2009 года. Тогда "горняки" обыграли Оболонь со счетом 4:0.

Единственная, неповторимая и лучшая в мире! Донбасс Арена! Мы обязательно вернемся в родной украинский Донецк и на родной стадион! После победы встречаемся у мяча!,

– отметили в клубе.

Также с юбилеем стадион дончан поздравила Украинская ассоциация футбола, отметив: Донбасс Арене – 15 лет! Мы обязательно вернемся на наш стадион в Донецке.

"Донбасс Арена" в Донецке до оккупации/ Фото ФК Шахтер

Сергей Палкин, генеральный директор Шахтера, поздравил родной стадион с юбилеем. Он отметил, что "Донбасс Арена" и ее строительство один из самых больших и ожидаемых проектов в его жизни.

По словам гендиректора "горняков", многие сделали огромные усилия для создания этого величественного стадиона. Немалое количество людей, участвовавших в строительстве "Донбасс Арены", вложили в нее сердце и душу.

Также Сергей Палкин отметил, что этот стадион – место больших побед Шахтера, любимое место болельщиков "горняков" и место гордости украинцев.

И самое главное, «Донбасс Арена» - это символ украинского Донбасса, стадион, где играли десятки команд из многих стран Европы, где проходили матчи Евро-2012, где выступала сборная Украины и раздавался наш гимн и поднимался наш флаг. С днем ​​рождения, самый лучший стадион мира. С 15-летним юбилеем, «Донбасс Арена». Желаю одного – скорейшего возвращения. До встречи,

– написал Палкин.

Уже 10 лет донецкий клуб должен играть номинально домашние матчи на разных стадионах Украины. Враг продолжает полностью пренебрегать жемчужину донецкого футбола.

Великолепный парк вокруг "Донбасс Арены" превратился в сплошные джунгли, так как за ним никто не догладил. Сам стадион больше не подсвечивается и несколько разрушен. Также оккупанты не раз говорили о том, что планируют снести арену.

"Донбасс Арена" в оккупации / фото из открытых источников

Напомним, что сегодня, 29 августа, Шахтер узнает своих соперников в групповом этапе Лиги чемпионов, начало жеребьевки – 19:00 по киевскому времени. "Горняки" единственный представитель от Украины в главном европейском турнире.