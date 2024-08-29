Шахтер и Заря вынужденно покинули родные дома, убегая от войны, а их стадионы так и остались в оккупации. Сегодня свой День Рождения отмечает "Донбасс-Арена".

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Юбилей "Донбасс-Арены"

В 2009 на день города Донецка и День шахтера торжественно открыли "Донбасс-Арену". Сегодня, 29 августа, стадиону "горняков" исполнилось 15 лет.

Единственная, неповторимая и лучшая в мире! Донбасс Арена! Мы обязательно вернемся в родной украинский Донецк и на родной стадион! После победы встречаемся у мяча!,

– отметили в клубе.

Также с юбилеем стадион дончан поздравила Украинская ассоциация футбола, отметив: Донбасс Арене – 15 лет! Мы обязательно вернемся на наш стадион в Донецке.

"Донбасс-Арена" в Донецке до оккупации/ Фото ФК Шахтер

Напомним, что сегодня, 29 августа, Шахтер узнает своих соперников в групповом этапе Лиги чемпионов, начало жеребьевки – 19:00 по киевскому времени. "Горняки" единственный представитель от Украины в главном европейском турнире.