Шахтар та Зоря вимушено покинули рідні домівки, втікаючи від війни, а їх стадіони так і залишились в окупації. Сьогодні свій День Народження відмічає "Донбас-Арена".

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Ювілей "Донбас-Арени"

У 2009 на день міста Донецька та День шахтаря урочисто відкрили "Донбас-Арену". Сьогодні, 29 серпня, стадіону "гірників" виповнилось 15 років.

Єдина, неповторна і найкраща у світі! Донбас Арена! Ми обов'язково повернемося до рідного українського Донецька та на рідний стадіон! Після перемоги зустрічаємося біля м'яча!,

– відзначили у клубі.

Також з ювілеєм стадіон донеччан привітала Українська асоціація футболу, зазначивши: Донбас Арені – 15 років! Ми обов'язково повернемось на наш стадіон у Донецьку.

"Донбас-Арена" у Донецьку до окупації/ Фото ФК Шахтар

Нагадаємо, що сьогодні, 29 серпня, Шахтар дізнається своїх суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів, початок жеребкування – 19:00 за київським часом. "Гірники" єдиний представник від України у головному європейському турнірі.