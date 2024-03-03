Російська військова агресія проти України розпочалася із захоплення у 2014 році Криму та Донбасу. З того часу футбольне життя на окупованих територіях зупинилося, повідомляє 24 Канал.

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Там навіть місцеві давно не ходять

Час від часу в мережі з'являються фото та відео покинутих спортивних арен. Серце кров'ю обливається, коли бачиш зарослі навколо занедбаної "Донбас Арени". Цей стадіон вважався одним з найкрасивіших у світі.

У мережі ТікТок з'явилося свіже відео з домашньої арени Шахтаря. Невідомі на мотоциклах їздять навколо стадіону та згадують, яким він був до війни.

З відео видно, як заростає територія унікально парку та поступово руйнуються доріжки. Востаннє "Донбас Арена" приймала матч УПЛ ще 2 травня 2014 року, коли "гірники" перемогли маріупольський Іллічівець з рахунком 3:1.

Відео занедбаного стадіону "Донбас Арена"

Нагадаємо, що наприкінці минулого року з'явилася інформація, що окупанти збираються знести "Донбас Арену". На їхню думку, стадіон став непридатним для експлуатації.

Довідка. "Донбас Арена" була збудована у рекордні терміни – із 2006 по 2009. Дизайн стадіону нагадує величезний діамант. Споруда розрахована на 52 тисячі глядачів. На "Донбас Арені" проходили матчі найвищого рівня, в тому числі Євро-2012. Стадіон оточує унікальний парк, де були висаджені 70 тисяч дерев та кущів.