Определился новый чемпион US Open. Им стал австрийский теннисист Доминик Тим, который в финале обыграл немца Сашу Зверева. Матч продолжался четыре часа, а для определения победителя понадобились все пять сетов и тай-брейк.

Финал мужского US Open подарил все напряжение, которое только может дать теннис. Победитель отыгрался со счета 0:2, в пятом сете Тим подавал при счете 5:3. А обладатель трофея в итоге определился аж на тай-брейке. Впервые на US Open судьба победителя турнира определялась на тай-брейке пятой партии.

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Доминик Тим – Александр Зверев 3:2 (2:6, 4:6, 6:3, 6:3, 7:6 (6))

Для Доминика Тима победа на US Open стала дебютной на турнирах Grand Slam. Кроме того, он стал первым из теннисистов, которые родились в 1990-е, кто победил на "мейджорах". Сделал он это лишь в четвертом для себя финале.

Том стал 55 победителем на турнирах Grand Slam в Открытой Эре и 150-м – за всю историю.

Том первый из австрийских теннисистов, кто выиграл турнир US Open. До этого ни один представитель Австрии даже не выходил в финал. Он также второй представитель этой страны, кто выиграл Grand Slam. До него это в 1995 году сделал Томас Мустер на Ролан Гаррос.