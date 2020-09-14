Визначився новий чемпіон US Open. Ним став австрійський тенісист Домінік Тім, який у фіналі обіграв німця Сашу Звєрєва. Матч тривав чотири години, а для визначення переможця знадобилися усі п'ять сетів і тай-брейк.

Фінал чоловічого US Open подарував всю напругу, яку лише може дати теніс. Переможець відігрався з рахунку 0:2, у п'ятому сеті Тім подавав за рахунку 5:3. А володар трофею у підсумку визначився аж на тай-брейку. Це вперше на US Open доля переможця турніру визначалася на тай-брейку п'ятої партії.

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Домінік Тім – Александр Звєрєв 3:2 (2:6, 4:6, 6:3, 6:3, 7:6(6))

Для Домініка Тіма перемога на US Open стала дебютною на турнірах Grand Slam. Окрім того, він став першим з тенісистів, які народилися в 1990-ті, хто переміг на "мейджорах". Зробив він це лише в четвертому для себе фіналі.

Тім став 55 переможцем на турнірах Grand Slam у Відкритій Ері та 150-м – за всю історію.

Тім перший з австрійських тенісистів, хто виграв турнір US Open. До цього жоден представник Австрії навіть не виходив у фінал. Він також другий представник цієї країни, який виграв Grand Slam. До нього це у 1995 році зробив Томас Мустер на Ролан Гаррос.