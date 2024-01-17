Выбили стеклянную дверь: в доме Милевского полиция провела обыски – видео

Бывший футболист киевского Динамо Артем Милевский понемногу возвращается в нормальную жизнь после лечения и ужасной депрессии. Однако в его жизни все еще бывают сложные моменты.

17 января Артём Милевский сообщил об обысках в его доме. Легенда Динамо рассказал, что к нему пришли сотрудники Национальной полиции Украины и выбили его стеклянную дверь.

Читайте также Трансфер или продление контракта: Лунин принял решение о своем будущем в Реале

Что известно об обыске в доме Милевского

Артём успокоил своих болельщиков и заверил, что с ним все хорошо. При этом не стал расскрывать никаких деталей обысков.

Убили нервные клетки... В связи с тайной следствия, Нацполиция запретила выкладывать полное видео обыска. Сейчас немного успокоился. Впоследствии будет больше информации по этому поводу. Но все хорошо, не переживайте,

– рассказал Милевский.

Смотрите видео из дома Милевского

Отметим, что у Артема Милевского 12 января был день рождения. В этот день мы вспоминали о самых памятных моментах карьеры эпатажного футболиста.

Сложный этап в жизни Милевского