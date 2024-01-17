Выбили стеклянную дверь: в доме Милевского полиция провела обыски – видео
Источник:Телеграм-канал Артема Милевского
Бывший футболист киевского Динамо Артем Милевский понемногу возвращается в нормальную жизнь после лечения и ужасной депрессии. Однако в его жизни все еще бывают сложные моменты.
17 января Артём Милевский сообщил об обысках в его доме. Легенда Динамо рассказал, что к нему пришли сотрудники Национальной полиции Украины и выбили его стеклянную дверь.
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Что известно об обыске в доме Милевского
Артём успокоил своих болельщиков и заверил, что с ним все хорошо. При этом не стал расскрывать никаких деталей обысков.
Убили нервные клетки... В связи с тайной следствия, Нацполиция запретила выкладывать полное видео обыска. Сейчас немного успокоился. Впоследствии будет больше информации по этому поводу. Но все хорошо, не переживайте,
– рассказал Милевский.
Смотрите видео из дома Милевского
Отметим, что у Артема Милевского 12 января был день рождения. В этот день мы вспоминали о самых памятных моментах карьеры эпатажного футболиста.
Сложный этап в жизни Милевского
- После начала полномасштабного вторжения Артем Милевский долгое время не появлялся на публике и находился в депрессии.
- Когда же он впервые попал в объективы камер Артема было не узнать из-за очень плохого вида и лишнего веса.
- Впоследствии Александр Алиев, Евгений Селезнев и Игорь Суркис решили помочь своему другу и бывшему коллеге.
- Милевский отказывался от помощи, однако все же принял ее и прошел реабилитацию, расходы за которую взял на себя президент Динамо.
- В декабре 2023 года Артем впервые появился на публике, посетив Киевскую оперу, где выглядел уже совсем другим человеком, скинув примерно 20 килограммов.
- Сейчас он проводит стримы на платформе Twitch, продает шапки собственного бренда и активно занимается спортом.